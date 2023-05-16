Воронежский Следком проверит информацию о доме по проспекту Труда, 8а, затопленном канализационными стоками и кипятком

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Сегодня, 16 мая, в ряде региональных пабликов появились сообщения о том, что подвал многоэтажки, расположенной в Коминтерновском районе Воронежа, затоплен канализационными стоками и кипятком. Характерный запах ощущается во дворе дома №8а по проспекту Труда, в подъезде трудно дышать. Жалобы жильцов, которые поступают с 2021 года в контролирующие органы, остаются без ответа.

- В подвале не просто течет, а хлещет, - посетовал в разговоре с общественниками житель девятиэтажки Георгий Орлов. - Туда невозможно зайти без резиновых сапог и зонта. Трубы усеяны хомутами, но они вообще не помогают. Пока коммунальщики бездействуют, мы оплачиваем потери в виде общедомовых нужд. А теперь, когда нет ограничителя в виде норматива по начислению ОДН, боюсь, что вообще разоримся.

В итоге следственные органы СК РФ по Воронежской области инициировали проверку. Запланирован весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.