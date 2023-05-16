За 350 млн рублей продают хозяйственно-промышленный комплекс в Воронеже

В Воронеже на продажу выставили крупный хозяйственно-промышленный комплекс, который расположен на улице Иркутской,1Б. Об этом пишет издание De Facto 16 мая. 23 г.

Объект площадью 5тысяч квадратных метров владельцы оценили в 350 млн рублей. Продавец сообщает, что весь комплекс сдан в аренду, а территория заасфальтирована на 40%. Но имеется земля для строительства.

По данным издания, по указанному адресу находятся агрофирма «Ален Агро», оптовая компания «Фрозенфиш», мясоперерабатывающее предприятие «Дубрава» и завод по производству крышек для консервирования «Авестар».