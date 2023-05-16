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НовостиСпорт16 мая 2023 12:16

Два игрока воронежского «Факела» попали в сборную 27 тура Премьер-лиги

В число 11 лучших эксперты включили полузащитника Романа Акбашева и защитника Евгения Морозова
Юрий КОЗЛОВ
Символическая сборная 27 тура.

Символическая сборная 27 тура.

Фото: Матч Премьер.

Эксперты Премьер-лиги составили символическую сборную 27 тура. В нее включили двух игроков «Факела»: хавбека Романа Акбашева и защитника Евгения Морозова. Все по делу: оба внесли решающий вклад в победу воронежского клуба над нижегородским «Пари НН». Роман, реализовав пенальти, забил единственный гол в этом матче. А Морозов, когда «Факел» играл в меньшинстве и только отбивался, вынес мяч головой из уже пустых ворот.

Компания у двух футболистов «Факела» подобралась неплохая:

вратарь «Сочи» Денис Адамов;

защитники Виллиан Роша (ЦСКА) и Андрей Семенов (грозненский «Ахмат»);

полузащитники Иван Обляков и Хесус Медина (оба ЦСКА), Михайло Баньяц («Краснодар»);

нападающие Малком («Зенит»), Изидор («Локомотив») и Федор Чалов (ЦСКА).