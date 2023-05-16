В Воронеже Музей-диорама закрылся до конца года на ремонт

Фото мэрии Воронежа

Музей-диорама, что находится на Ленинском проспекте в Воронеже, закрылся до конца 2023 года. В здании начали проводить капитальный ремонт. Такое объявление появилось на сайте учреждения 16 мая.

Посещение экспозиций и выставок невозможно будет с сегодняшнего дня и до конца 2023 года. А вот внешняя площадка, на которой расположена военная техника, работает в штатном режиме. Экскурсии там также проводятся с понедельника по пятницу.

Также в сообщении отмечается, что филиалы - выставочный зал на улице Кирова,8 и Мемориальный комплекс «‎Чижовский плацдарм» - продолжат работать без изменений. Их графики можно узнать на сайте организации.

Напомним, 5 мая стало известно, что подвели итоги аукциона, на котором определяли подрядчика на капремонт Музея-диорамы. Его проведут специалисты местной компании «ПСТ сервис» за 98,4 млн рублей.