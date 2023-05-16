В Воронеже закрывают Птичий рынок в Коминтерновском районе

В Воронеже официально прекратит работу Птичий рынок на улице 60-й Армии в Коминтерновском районе. Это следует из постановления, опубликованном на сайте мэрии во вторник, 16 мая.

В течение 7-дневный срок управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики направит организатору ярмарки уведомление о закрытии торговой площадки. Также городские власти предложат перечень имеющихся в Воронеже резервных мест на других рынках и ярмарках. Там смогут разместиться предприниматели, торгующие на Птичьем рынке.

Территорию ярмарки очистят и начнут там дорожные работы по строительству дублера Московского проспекта. Это будет первый этап строительства. Напомним, четырехполосная дорога-дублер Московского проспекта пройдет от Антонова-Овсеенко по Солнечной до центра города. Протяженность ее составит 9 км.