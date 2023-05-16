Под Воронежем построят школу на 800 учащихся

Фото со страницы ПИ «Гипрокоммундортранс» в VK.

Вчера, 15 мая, проектная документация для строительства общеобразовательной школы на 800 учащихся в поселке Воля Новоусманского района получила положительное заключение государственной экспертизы. Об этом сообщает пресс-служба ПИ «Гипрокоммундортранс».

Архитектурный облик образовательного комплекса выполнен в скандинавском стиле в контрастной цветовой гамме. Фасады облицуют керамическим кирпичом и светлой штукатуркой. Витражное остекление придаст школе более легкий и современный облик.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в райцентре Воронежской области построят новую школу на 990 мест.