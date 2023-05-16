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НовостиПроисшествия16 мая 2023 9:24

В Воронеже мусоровоз сбил 71-летнюю женщину

Пенсионерка находится в больнице
Евгения ФРОЛОВА
Фото регионального главка МВД

Фото регионального главка МВД

Фото: Предоставлено "КП"

ЧП произошло в Воронеже. Водитель мусоровоз сбил 71-летнюю местную жительницу. Об этом 16 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Там пояснили, что авария произошла примерно в 08.19 часов у дома № 163 по Ленинскому проспекту. Пенсионерка попала под колеса автомобиля MAN, за рулем которого находился 46-летний житель Воронежа. По предварительной версии ГИБДД, мусоровоз двигался задним ходом.

Женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести. По скорой она доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.