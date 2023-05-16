Воронежская легкоатлетка Светлана Аплачкина победила в Московском полумарафоне

Светлана Аплачкина. Фото из телеграм-канала департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Светлана Аплачкина из Воронежской области установила рекорд Московского полумарафона на дистанции 5 км. Ее результат – 15 минут 44 секунды. Второй финишировала Юлия Конякина -16:54. Третьей стала Екатерина Скрипникова -17:36. Результат прошлогодней победительницы Анны Бойновой Светлана превзошла на 46 секунд.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в рамках второго этапа серии профессиональных легкоатлетических соревнований «Королева российского спорта» Светлана Аплачкина победила на дистанции 1000 метров. Она финишировала первой с преимуществом в 3,35 секунды.