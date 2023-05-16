Полиция в Воронежской области изъяла нелегальную табачную продукцию на 24 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

Завершено расследование уголовного дела, фигурантами которого стали четыре жителя Бутурлиновского района в возрасте от 22 до 48 лет. Их обвиняют в производстве и сбыте фальсифицированной табачной продукции. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 16 мая.

Следователем установлено, что злоумышленники незаконно хранили в арендованных гаражах в Бутурлиновском районе, а также в торговом павильоне в Таловском районе, немаркированную табачную продукцию. Полицейские изъяли более 150 тысяч пачек сигарет на сумму, превышающую 24 миллиона рублей. Фальсификат обвиняемые сбывали оптом и в розницу. Торговали в Бутурлиновском, Таловском, Воробьевском и Павловском районах.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Оно передано в Советский районный суд для рассмотрения по существу.