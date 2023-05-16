При пожаре в ремонтном боксе под Воронежем сгорели 3 автомобиля

Фото - ГУ МЧС по региону Фото: Предоставлено "КП"

Пожар вспыхнул в автосервисе в Рамонском районе. Огонь почти за час уничтожил сразу три машины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 16 мая.

Сообщение о загорании поступило в 19:41. Полыхал автосервис в селе Новоживотинное на улице Шоссейной. Бороться с огнем выехали два отделения пожарных. На ликвидацию им потребовалось 50 минут.

В результате пожара в одном из боксов для ремонта обрушилась кровля и были уничтожены легковушки - ВАЗ 2108, ВАЗ 2106 и Hyundai H200. В другом ремонтном боксе огонь повредил утеплитель кровли.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.