Под Воронежем автомобилист сбил 11-летнюю девочку на велосипеде

Фото - ГУ МВД по региону
Авария произошла 15 мая примерно в 15.40 часов в селе Новоживотинное в Рамонском районе. «Ауди А5» сбила ехавшую на велосипеде 11-летнюю школьницу. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.
Фото - ГУ МВД по региону
Фото: Предоставлено "КП"
Иномаркой управлял 30-летний житель областного центра. У дома № 29 по улице Шоссейной, по предварительным данным, мужчина допустил наезд на велосипедистку. Девочка в этот момент пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.
В результате ДТП школьница получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.
По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.