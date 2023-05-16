Под Воронежем автомобилист сбил 11-летнюю девочку на велосипеде

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 15 мая примерно в 15.40 часов в селе Новоживотинное в Рамонском районе. «Ауди А5» сбила ехавшую на велосипеде 11-летнюю школьницу. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Фото - ГУ МВД по региону Фото: Предоставлено "КП"

Иномаркой управлял 30-летний житель областного центра. У дома № 29 по улице Шоссейной, по предварительным данным, мужчина допустил наезд на велосипедистку. Девочка в этот момент пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП школьница получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.