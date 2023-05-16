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НовостиОбщество16 мая 2023 6:35

Желтый уровень погодной опасности из-за угрозы пожаров в Воронежской области продлили

Он будет действовать до 6 утра 17 мая
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

На территории Воронежской области снова продлили желтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности возникновения пожаров. Об этом свидетельствует информация на прогностической карте ЦФО Гидрометцентра России по состоянию на 16 мая.

Угрозу продлили – до 6 утра 17 мая. При этом в некоторых районах региона установили IV класс пожарной опасности. В каких именно – не уточняется.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что к середине недели в Воронежской области наступит жара. Самый теплый день будет в четверг, 18 мая. По области обещают до +23...+28 градусов, в столице Черноземья – 25-27 градусов тепла.