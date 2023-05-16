В Воронеже из горящей многоэтажки на Левом берегу эвакуировали 12 человек

12 человек эвакуировали спасатели из многоэтажного дома на улице Героев Стратосферы в Воронеже, в котором разгорелся пожар. Десять человек вышли самостоятельно, еще двум жильцам понадобились маски. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Пожар разгорелся вечером в понедельник, 15 мая. О нем сообщили в 19:24. По данным спасателей, огонь вспыхнул в трехкомнатной квартире. Через восемь минут его потушили. На месте работали 12 спасателей. Как оказалось, в одной из комнат сгорели домашние вещи. Никто из людей не пострадал.

В МЧС напомнили: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб: «112» или «101».