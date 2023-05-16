Школы Воронежа попросили перенести последние звонки с улицы в актовые залы

Фото из архива КП Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Власти Воронежа попросили руководство школ провести последние звонки в актовых залах, а не традиционно на улице. Они прозвучат для ребят 9 и 11 классов 22 и 23 мая. Меры необходимы для безопасности учеников. Об этом 16 мая рассказали в мэрии.

Если же внутри школы помещения не позволяют устроить праздник для большого количества учеников, то учреждение должно усилить пропускной режим и минимизировать количество участников.

Также школам Воронежа порекомендовали устроить праздник только для первых, девятых и одиннадцатых классов. Это тоже снизит количество людей на линейках.

Ранее стало известно, что в целях безопасности в Воронеже отменили общегородской выпускной. В мэрии уточнили, что праздники для одиннадцатиклассников будут организовывать и проводить в каждой школе отдельно. Выпускные вечера пройдут 23 и 24 июня. Точную дату определит руководство каждого отдельного учебного заведения.