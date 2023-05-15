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НовостиПроисшествия15 мая 2023 17:20

Воронежца, выловившего сетью более 120 рыбин, приговорили к 150 часам обязательных работ

Прокуратура предъявила иск о взыскании более 110 тысяч рублей ущерба
Ярослав ИВАНОВ

Мировой суд Левобережного района приговорил 34-летнего воронежца к обязательным работам за незаконную рыбную ловлю. Браконьер причинил ущерб водным ресурсам, поймав сетью более 120 рыбин в реке Воронеж. Сумму оценили в 110 тысяч рублей – это считается крупным ущербом. Инцидент произошел в ноябре 2022 года.

- Суд назначил виновному 150 часов обязательных работ. Прокуратурой района браконьеру предъявлено исковое заявление о взыскании ущерба, причиненного преступлением, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.