Пьяная жительница Воронежской области на почве ревности ножом изрезала до смерти сожителя

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 40-летней жительницы Новоусманского района, обвиняемой в убийстве.

В начале февраля 2023 года в квартире в совхозе в Новоусманском районе женщина выпивала с 49-летним сожителем. На почве ревности между ними возникла ссора, дама схватила нож и многократно ударила своего кавалера в голову и грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- На предварительном следствии обвиняемая признала вину в убийстве сожителя. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, позволившие изобличить обвиняемую. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Шустов.