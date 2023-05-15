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НовостиПроисшествия15 мая 2023 17:06

Пьяная жительница Воронежской области на почве ревности ножом изрезала до смерти сожителя

Женщина нанесла кавалеру множественные раны в грудь и голову
Ярослав ИВАНОВ

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 40-летней жительницы Новоусманского района, обвиняемой в убийстве.

В начале февраля 2023 года в квартире в совхозе в Новоусманском районе женщина выпивала с 49-летним сожителем. На почве ревности между ними возникла ссора, дама схватила нож и многократно ударила своего кавалера в голову и грудь. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

- На предварительном следствии обвиняемая признала вину в убийстве сожителя. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, позволившие изобличить обвиняемую. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Шустов.