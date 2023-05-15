Воронежцев пригласили на бесплатный концерт в честь Дня славянской письменности и культуры

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

24 мая в Воронеже праздничный концертом отметят День славянской письменности и культуры. В Зеленом театре Центрального парка пройдет большая программа, в которой примут участие 32 коллектива из Воронежской области, а также детский хор из Луганской Народной Республики.

В праздничном гала-концерте выступят профессиональные хоры, ветеранские, детские, студенческие и церковные хоровые коллективы, а также вокальные ансамбли. Кроме того, на сцену выйдут солисты Нарек Авагян, Роман Дюдин, Федор Костюков, Марина Безбородова, Ксения Фуркало и другие. Воронежцы под открытым небом услышат более 800 голосов. Ведущими концерта станут артистка Татьяна Шешина и иерей Алексий Иванников. Начало в 13.00, 12+

Концерт будет бесплатным. Пригласительные можно взять в кассах филармонии, Воронежского концертного зала и театра оперы и балета.