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НовостиПроисшествия16 мая 2023 5:11

Бывший вице-мэр Воронежа Марина Плиева попала под следствие

Правоохранители пока не подтвердили эту информацию
Ирина ШАБАНОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Бывший вице-мэр Воронежа Марина Плиева оказалась в поле зрения силовиков. В отношении нее начали следственные действия. Об этом «Комсомольской правде» рассказал собственный источник. Официально информацию правоохранители не подтверждают.

По данным местных СМИ, в отношении бывшей чиновницы может быть возбуждено уголовное дело. Ее западозрили якобы в незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Она могла помогать коммерческой организации по вопросам, касающимся ее полномочий. Однако часть фирмы принадлежит матери бывшего вице-мэра.

Напомним, вице-мэр Воронежа Марина Плиева покинула свой пост в городской администрации после 21 апреля. В пресс-службе мэрии поясняли, что она написала заявление об увольнении по собственному желанию и сделала это якобы по семейным обстоятельствам, связанным с состоянием здоровья близкого родственника.