В Воронеже два рецидивиста угнали чужую «Ниву», чтобы продать

Житель улицы Острогожской лишился машины из-за беспечности. Утром 10 мая 37-летний воронежец не обнаружил у свою «Ладу-2131».

Оперативникам удалось отследить путь следования автомобиля и его местонахождение. Подозреваемых задержали. Оказалось, ночью 10 мая два рецидивиста - 28-летний житель Петропавловского района и 29-летний житель Борисоглебска – в Шилово проверяли на улицы машины на предмет незакрытых дверей. И такую нашли на улице Острогожской: у припаркованной «Нива» открылась задняя пассажирская дверь.

Угонщики запустил двигатель, соединив провода зажигания и скрылись. Прежде, чем продать автомобиль, они решили спрятать его во дворе одного из домов на улице Ворошилова. Они отсоединили аккумулятор и спрятали его около гаражей. Однако вернуться за похищенным имуществом им не удалось. Угонщикам грозит до пяти лет заключения.