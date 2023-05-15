Воронежские синоптики снизили уровень пожарной опасности до минимального

Уровень пожароопасности оказался не так высок, однако костры на природе по-прежнему могут привести к большому возгоранию. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Воронежском гидрометцентре уточнили информации о пожароопасных районах нашей области. По их данным, отличающимся от ранее распространенных МЧС, к ним можно отнести только Богучарский и Павловский. Причем и там опасность пожара ближе к среднему уровню, условно обозначаемому желтым цветом.

Напомним, ранее, по данным МЧС, высокую степень пожароопасности объявили в девяти районах Воронежской области. Возможно, в ведомстве сгустили краски, чтобы побудить местных жителей более ответственно подходить к соблюдению особого противопожарного режима. Он с 17 апреля предусматривает отказ от костров и мангалов на природе и на не оборудованных соответствующим образом дачных участках.