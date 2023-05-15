Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 11:36

Воронежские синоптики снизили уровень пожарной опасности до минимального

В региональном гидрометцентре отметили, что сообщение, ранее распространенное МЧС, не вполне корректно
Юрий КОЗЛОВ
Уровень пожароопасности оказался не так высок, однако костры на природе по-прежнему могут привести к большому возгоранию.

Уровень пожароопасности оказался не так высок, однако костры на природе по-прежнему могут привести к большому возгоранию.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Воронежском гидрометцентре уточнили информации о пожароопасных районах нашей области. По их данным, отличающимся от ранее распространенных МЧС, к ним можно отнести только Богучарский и Павловский. Причем и там опасность пожара ближе к среднему уровню, условно обозначаемому желтым цветом.

Напомним, ранее, по данным МЧС, высокую степень пожароопасности объявили в девяти районах Воронежской области. Возможно, в ведомстве сгустили краски, чтобы побудить местных жителей более ответственно подходить к соблюдению особого противопожарного режима. Он с 17 апреля предусматривает отказ от костров и мангалов на природе и на не оборудованных соответствующим образом дачных участках.