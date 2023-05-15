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НовостиПроисшествия15 мая 2023 11:11

Жительница Воронежа лишилась более 200 тыс рублей, пытаясь дать объявление о сдаче квартиры

За сутки жертвами аферистов стали шесть жителей региона
Ярослав ИВАНОВ

Более 1,5 млн рублей потеряли шесть жителей Воронежской области за сутки после общения с дистанционными мошенниками.

38-летняя жительница Воронежа лишилась накоплений на карте, собираясь дать объявление в интернете. Женщина хотела сдать квартиру, разместив информацию на сайте бесплатных объявлений. После регистрации ей написал менеджер, что необходимо оплатить за размещение объявления 1067 рублей. Потом ей позвонил якобы сотрудник сайта и сказал, что нужно отвязать номер карты от профиля в целях безопасности. После того, как женщине с номера «900» поступило смс-сообщение с кодом, она сообщила его мужчине. В итоге с карты списали 225 767 рублей.