Под Воронежем ефрейтора наградили медалью Жукова за отвагу

фото администрации Новоусманского района

В Новой Усмани наградили героя спецоперации. Ефрейтора Ивана Беляева из поселка Воля удостоили медали Жукова. Бойца отметили за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни. Награду герою вручил глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в конце апреля в Новой Усмани вручили орден Мужества родителям погибшего в ходе специальной военной операции Павла Болотова.