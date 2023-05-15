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НовостиОбщество15 мая 2023 10:56

Под Воронежем ефрейтора наградили медалью Жукова за отвагу

Отметили героя из новоусманского села
Ярослав ИВАНОВ
фото администрации Новоусманского района

фото администрации Новоусманского района

В Новой Усмани наградили героя спецоперации. Ефрейтора Ивана Беляева из поселка Воля удостоили медали Жукова. Бойца отметили за отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в боевых условиях, сопряженных с риском для жизни. Награду герою вручил глава Новоусманского района Дмитрий Маслов.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в конце апреля в Новой Усмани вручили орден Мужества родителям погибшего в ходе специальной военной операции Павла Болотова.