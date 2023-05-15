В Воронеже объявили повторный аукцион на освоение ветхого квартала в Коминтерновском районе

Ветхий квартал может превратиться в современный к концу 2029 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Воронежа объявили повторный аукцион на освоение квартала в Коминтерновском районе, ограниченного улицами 9 Января, Малаховского, Семилукская и Краснодонская. Его площадь составляет 6,28 гектаров.

В декабре 2022 года первый аукцион признали несостоявшимся. За 70,14 миллионов рублей никто не захотел расселять двух и трехэтажные аварийные дома и строить школу на 1,5 тысячи мест и детский сад, рассчитанный на 280 малышей, в новом квартале.

Сейчас в мэрии стараются найти компромисс. В частности, отдать для строительства школы пустующий участок по соседству с осваиваемым кварталом. Соответственно больше места останется для коммерчески выгодного возведения высоток.

При благоприятном развитии событий ветхий квартал должен преобразиться к концу 2029 года.