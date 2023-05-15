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НовостиОбщество15 мая 2023 9:35

От коронавируса в Воронежской области умерли еще два человека

Заболели 98
Юрий КОЗЛОВ
Коронавирус по-прежнему уносит жизни наших земляков.

Коронавирус по-прежнему уносит жизни наших земляков.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санитарные врачи дали тревожные цифры по суточным заболеваниям коронавирусом. На утро понедельника, 15 мая, умерли от этой опасной болезни еще два человека. Жертв этой опасной болезни стало уже 8 657 жителей Воронежской области.

Заразились еще 98 человек, 11 из них попали в больницы. Это больше, чем на утро 14 мая, - тогда ковидный диагноз поставили 111 нашим землякам. Всего заболели уже 505 029 жителей Воронежской области.

Еще 107 человек выздоровели. Это меньше, чем на утро 14 мая, - тогда их было 161. Закрыли ковидный больничный уже больше 495 тысяч жителей Воронежской области.