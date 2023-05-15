В Воронеже фигуру «Волна» у театра кукол демонтировали, чтобы отреставрировать

Специалисты планируют «освежить» все сказочные фигуры возле театра кукол. Фото: телеграм-канал Театра кукол имени В.А. Вольховского.

Внимательные жители центра Воронежа заметили, что в комплексе сказочных скульптур на проспекте Революции пропала одна из них – «Волна», сделанная по мотивам произведения Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». В театре кукол, возле которого и стояла эта фигура, рассказали о ее судьбе.

Оказалось, что «Волну» демонтировали, чтобы отреставрировать. Фигуру передали автору, художнику и скульптору Эльзе Николаевне Пак и скульптору Максиму Ивановичу Дикунову. «Волну» тщательно обследуют в мастерской и решат, как оптимально «освежить» ее.

В ближайшее время специалисты изучат состояние и остальных сказочных героев комплекса памятников возле театра кукол.

Напомним, после реконструкции площади возле театра кукол 1 мая открыли фонтан «Дюймовочка». Он долго не функционировал из-за обнаруженных вскоре после открытия и не устраненных дефектов. Сейчас после ремонта фонтан работает нормально.