Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2023 15:16

Жители двух воронежских микрорайонов пожаловались на отсутствие воды

Ресурс пропал после переключения водовода у Остужевской развязки
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Жители двух воронежских микрорайонов - Отрадное и Озерки – пожаловались на отсутствие воды в воскресение, 14 мая.

- После работ РВК Воронеж по переключению водовода на Остужевской развязке сначала резко снизился напор воды, а потом она совсем пропала! – сообщила одна из жительниц Озерков.

По словам девушки, сначала в многоэтажках микрорайона Озерки 11 мая пропал кипяток, потом снизился напор холодной, а утром в воскресенье, когда работы на сетях, по обещаниям коммунальщиков, должны завершиться, вода пропала совсем. В УК ответить на вопрос не смогли, в диспетчерской водоканала, уверяет девушка, тоже не дали внятных объяснений.

"Комсомолка" запросила комментарий у мэрии. Вот, что нам рассказали:

- Основные работы по врезке водовода 1000 мм на Остужевской развязке завершены. После пуска потребовалась отладка, водоснабжение восстановлено - системе требуется время для полного заполнения.