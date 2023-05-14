Жители двух воронежских микрорайонов пожаловались на отсутствие воды

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Жители двух воронежских микрорайонов - Отрадное и Озерки – пожаловались на отсутствие воды в воскресение, 14 мая.

- После работ РВК Воронеж по переключению водовода на Остужевской развязке сначала резко снизился напор воды, а потом она совсем пропала! – сообщила одна из жительниц Озерков.

По словам девушки, сначала в многоэтажках микрорайона Озерки 11 мая пропал кипяток, потом снизился напор холодной, а утром в воскресенье, когда работы на сетях, по обещаниям коммунальщиков, должны завершиться, вода пропала совсем. В УК ответить на вопрос не смогли, в диспетчерской водоканала, уверяет девушка, тоже не дали внятных объяснений.

"Комсомолка" запросила комментарий у мэрии. Вот, что нам рассказали:

- Основные работы по врезке водовода 1000 мм на Остужевской развязке завершены. После пуска потребовалась отладка, водоснабжение восстановлено - системе требуется время для полного заполнения.