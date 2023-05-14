Воронежцам рассказали, что делать, если стоимость обслуживания газовых приборов кажется слишком высокой

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Читатели «Комсомолки» обратились в редакцию с просьбой дать разъяснение, как формируется тариф на обслуживание газовых приборов. Напомним, сейчас заключение подобного договора с газовиками является обязательным для всех потребителей. Однако суммы в договорах часть сильно различаются в зависимости от количества, типа, производителей приборов газа.

- Как они формируются? Порой создается впечатление, что суммы устанавливаются необоснованно, - считают читатели.

Мы адресовали вопрос в департамент по государственному регулированию тарифов.

- Цены на данную услугу государством не тарифицируются, а устанавливаются конкретным хозяйствующим субъектом, - пояснил Евгений Бажанов руководитель департамента по регулированию тарифов Воронежской области. - Например, к таким тарифам относятся и стоимость содержания жилья, которую устанавливает УК.

В тоже время чиновник признал, что разговоры на тему введения государственного регулирования тарифов на обслуживание газовых приборов идут, поскольку у общества есть такой запрос.

- На сегодня рынок оказания этих услуг не ограничивается одной компанией, есть и другие специализированные организации, - добавил Бажанов. - Можно заключить договор с ними. Кроме того, если есть подозрение на необоснованность ценообразования, то можно обратиться в компетентные органы – антимонопольную службу или прокуратуру Воронежской области.

Добавим, что со стоимостью различных видов работ по обслуживанию газовых приборов можно ознакомиться на портале компании ОАО "Газпром газораспределение Воронеж".