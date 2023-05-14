Воронежский «Факел» после матчей с «Пари НН» либо продолжал крутую победную серию, либо терял главного тренера

Нужно взять реванш за обидное поражение в первом круге. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Предстоящий матч «Факела» с нижегородским «Пари НН» таит в себе много интриг. Из них самая очевидная – воронежский клуб, имеющий в своем активе 24 очка, идет на 13 месте, а волжане – на 14-м с 23-мя. Победа «Факела» уводит нашу команду в отрыв от «Пари НН» в четыре очка, поражение, наоборот, позволяет гостям обойти воронежцев на два.

Надо еще учесть календарь оставшихся матчей. «Факелу» предстоят два гостевых игры с, пожалуй, самыми сильными командами второй части этого сезона – московским «Локомотивом» и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Даже очко в каждом из матчей будет завоевать очень сложно. Таким образом, реальный шанс на победу будет лишь в домашнем матче с самарскими «Крыльями Советов». Иными словами, если не побеждать «Пари НН», шансы выйти из зоны стыков будут минимальными.

Не исчезла и опасность прямого вылета. Поражение от нижегородцев оставит от преимущества «Факела» над «Химками» шесть очков. Немало – но два поражения от «Локомотива» и «Зенита» (вполне реальных) его ликвидируют. Правда, нужно еще, чтобы и подмосковный клуб выдал победную серию.

Возвращаясь к предыдущим играм «Факела» с «Пари НН», можно выделить две. Первую – еще в сезоне ФНЛ 2020-2021 годов. Тогда нижегородцы уверенно лидировали и в итоге вышли в Премьер-лигу. Так вот, тогда уже возрождающийся под руководством Олега Василенко «Факел» сумел победить в гостях. Тогда забили голы уже ушедший из команды нападающий Андрей Разборов и продолжающий оставаться одним из лидеров по игре Роман Акбашев. Единственный ответный гол был на счету Мухаммада Султонова. Так вот, после этого матча «Факел» одержал еще четыре победы (всего их в этой серии у воронежцев было семь). Эта мощная серия позволила нашему клубу не только выйти из зоны вылета, но и по итогам чемпионата войти в первую десятку, заняв девятое место.

А вот первая игра текущего сезона в Премьер-лиге сложилась для «Факела» крайне неудачно. Начиналась-то она хорошо – точным ударом Максима Максимова. Но потом начались неприятности. Сначала назначили сомнительный пенальти, реализованный Николаем Калинским. Потом он же теперь уже с бесспорного 11-метрового вывел хозяев поля вперед. Ну а в концовке матча игроки «Факела» бросились вперед, и пропустили выпад Милсона. Бразилец обвел вратаря и отправил мяч в пустые ворота - 1:3. Именно после этого поражения ушел из «Факела» вернувший нашу команду в Премьер-лигу главный тренер Олег Василенко.

Таким образом, перед «Факелом» два пути – продолжить победную серию (сейчас она после выездных побед над «Динамо» и «Ростовом» с одинаковым счетом 2:0 составляет два матча), либо подвести под монастырь хорошо стартовавшего на своем посту нового главного тренера Вадима Евсеева.

Не позволит расслабиться «Факелу» и выбор арбитра на этот матч. Главным судьей будет Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Именно клуб из этого города «Факел» своей победой в прошедшем туре притормозил в борьбе за медали. Иванов в этом сезоне судил два матча «Факела» и «Пари НН». Здесь баланс в пользу гостей. «Факелу» при судействе Иванова сумел достичь только домашней ничьей в матче с московским «Динамо» со счетом 3:3. А вот «Пари НН» добился сенсационной победы в матче со столичным ЦСКА – 1:0.