Кому из воронежцев отключат кипяток с 15 по 21 мая

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На предстоящей неделе в Воронеже продолжится плановое отключение горячего водоснабжения в многоквартирных дома. С 15 по 21 мая коммунальные неудобства придется терпеть жителям всех районов города.

Железнодорожный район

С 16 по 29 мая

ул. Речная, 5;

ул. Кузнецова, 9.

С 17 по 30 мая

ул. Землячки, 35а, 33а, 33б, 37, 37а, 43

Левобережный район

С 10 по 23 мая

ул. Полякова,7, 9, 11, 13, 15

С 16 по 29 мая

ул. Наб. Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;

ул. Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8;

ул. пер. Ольховый, 2а, 2б, 2в, 2г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13;

ул. Ленинский пр-т, 3/2, 7/2, 7/3, 7/4; 11, 21, 25/1, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77;

ул. пер. Парашютистов, 4, 10;

ул. пер. Гвардейский, 2, 4;

ул. Мопра, 2а, 8б, 12а, 12б, 15, 15/1, 18б, 19/1, 75б;

ул. Нижняя, 73;

ул. Ленинградская, 82в.

Коминтерновский район

С 10 по 23 мая

Проспект Труда, 3, 17, 33, 37, 61;

ул. Варейкиса, 72;

ул. Урицкого, 66, 66а, 82, 88 (общ.), 90 (общ.), 92.

ул. Гайдара, 1а.

С 15 по 29 мая

ул. 9 Января, 170

С 15 по 19 мая

ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

ул. пер. Славы, 1а, 3а, 5;

ул. пер. Ботанический, 47а;

ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

ул. Московский проспект, 44а;

ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71

ул. пер. Ученический, 1 (общежитие).

С 16 по 29 мая

Московский проспект, 129а,145а

С 17 по 30 мая

ул. Независимости, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5

ул. Красных Зорь, 36, 54

ул. Керамическая, 37;

ул. Торпедо, 24;

ул. 9 Января, 148

Советский район

С 10 по 23 мая

ул. Дорожная,44а.

ул. Тепличная, 6А; 6В; 8Б

С 11 по 24 мая

ул. О.Дундича, 19

С 11 по 22 мая

ул. Космонавтов, 23в

ул. Космонавтов, 23в, к.1

С 15 по 19 мая

Бульвар Фестивальный 1а, 7а, 11а, 15а, 19а, 23а, 25а;

ул. Земнухова 18а, 20а;

проспект Патриотов 4а, 31, 31/1, 31/2, 40, 50, 50а, 50б, 50в, 51, 57, 59, 61;

ул. Антокольского 2, 4, 6, 8, 10;

ул. Генерала Перхоровича 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

ул. Космонавта Комарова 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 8б, 10, 11, 12, 13, 14, 16;

ул. Краснозвездная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 40, 42;

ул. Любы Шевцовой 1, 3, 5, 5/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 21, 25, 27, 29;

ул. Олеко Дундича 23, 25;

ул. Путиловская 2/1, 2а, 7, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17;

ул. Шендрикова 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15;

ул. Южно — Моравская 9, 11, 13, 15, 15а, 15б, 17, 19, 19а, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 68/1, 70, 72, 74.

С 16 по 29 мая

ул. Тепличная, 2, 2а, 2б,2в, 4.

С 17 по 30 мая

ул. Ключникова, 8, 12

Ленинский район

С 15 по 17 мая

ул. Кропоткина, д. 1,2, 3, 5, 7, 9а,9б,13а, 10, 11а, 15

ул. 40 лет Октября, д. 2, 12, 8,10,14

ул. Пограничная, д. 1, 2

ул. Войкова, д. 6, 17, 19

ул. Бакунина, д. 24, 47, 41,43,45

ул. III Интернационала, д. 35, 57, 59

ул. 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а,2б,2в,3,3а,3б

ул. Куколкина, д.33

ул. Пушкинская, д.11а, 15

ул. Свободы, д. 37, 45

ул. Ф. Энгельса, д. 63

ул. Донбасская, д. 3

С 16 по 29 мая

ул. Острогожская, 59, 63, 65, 67, 67а, 67б, 67в.

Центральный район

С 10 по 23 мая

ул. Плехановская, 30;

ул. Средне-Московская, 1, 3, 7, 9, 15/17, 27

ул. Арсенальная,1;

ул. Летчика Замкина,48, 38а;

ул. Большая Манежная,2;

ул. Степана Разина,45, 47, 47а, 49, 51а

ул. III Интернационала, 4, 15;

ул. Войкова, 8;

ул. Желябова, 15,17;

ул. Плехановская, 56;

ул. Революции, 1905 года, 40, 42;

ул. Средне-Московская, 67, 69, 71, 73.

Березовая роща, 24/1 (1 очередь); Березовая роща, 24/1 (2 очередь).

С 11 по 24 мая

Лесная поляна-3, 4

С 15 по 17 мая

ул. Плехановская, д. 22

ул. Кольцовская, д. 46, 46а

ул. К. Маркса, д. 116а

ул. Революции 1905 г., д. 66

ул. Средне-московская, д. 62а, 62а, 70,70а,75

С 16 по 23 мая

ул. Рылеева, 26а.

ул. Сакко и Ванцетти, 41

С 16 по 29 мая

ул. Березовая роща, д 54/1