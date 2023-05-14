Инспекторы ГИМС вышли на охоту за бесхозными сетями в Воронежском водохранилище

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11 мая 17 инспекторов центра ГИМС на семи лодках вышли в рейд по акватории Воронежского водохранилища в рамках Всероссийского профилактического мероприятия «День без сетей». Мероприятие организовало Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству совместно с департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Цель акции «День без сетей» – изъятие из водоемов брошенных, бесхозных, незаконно установленных сетных орудий лова и их фрагментов, очистка береговой полосы от мусора, а также привлечение внимания общественности к сохранению природных богатств Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.