В Воронежской области юношу оштрафовали за уклонение от военной службы

Суд наказал юного жителя Борисоглебска достаточно мягко. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Борисоглебском городском суде вынесли приговор 19-летнему местному жителю. Юноша не являлся на медкомиссию в военкомат. Хотя ему три раза вручали повестку – в июле ноября и 1 декабря 2022 года. При этом оснований для отсрочки у молодого человека уже не было. Она стала недействительной после окончания им учебы в 2022 году. Ранее его признали годным к военной службы, молодой человек стоит на воинском учете с февраля 2019 года

В суде учли отсутствие отягчающих вину юноши обстоятельств и не стали наказывать по максимуму, а назначили штраф в 50 тысяч рублей. Максимальная планка наказания, грозившая ему, была куда более серьезная – лишение свободы на срок до двух лет. А также штраф до 200 тысяч рублей.