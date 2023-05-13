Воронежский «Факел» уже точно не займет последнее место в Премьер-лиге

Дубль Федора Чалова похоронил даже теоретические шансы «Торпедо» остаться в Премьер-лиге. Фото: ПФК ЦСКА ВКонтакте.

В матче столичных ЦСКА и «Торпедо» определилась первая команда, которая в следующем сезоне опустится в ФНЛ. Этим клубом стали некогда знаменитые «черно-белые». В матче с армейцами они пропустили три мяча. Дубль оформил Федор Чалов. Он открыл счет на пятой минуте, а в самом конце игры реализовал пенальти. Еще один гол забил Иван Обляков. Молодой полузащитник армейцев отличился на 38 минуте.

В этом матче определилось и то, что воронежский «Факел» теперь уже точно не закончит сезон на последнем месте. От «Торпедо» нашу команду по-прежнему отделяет 11 очков, а за оставшиеся три игры москвичи могут набрать максимум 9.

Это уже определенное достижение. Перед сезоном «Факел» рассматривали как главного претендента на самое дно турнирной таблицы. Эксперты судили по бюджету клуба. Он, действительно, самый скромный в Премьер-лиге. Но пока «Факел» успешно подтверждает истину, что не деньги играют, а отдающиеся своему делу с полной страстью футболисты.

Напомним, что «Факел» имеет хорошие шансы избежать и стыковых матчей. Но для этого ему обязательно надо побеждать в домашней игре нижегородский «Пари НН». Матч состоится 14 мая, начнется он в 19.00.