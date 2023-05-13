Студента из Воронежа, пропавшего в Туле, нашли мертвым

Завершились поиски 21-летнего студента Ивана С. из Воронежа, учившегося в университете в Туле. К сожалению, подтвердились худшие опасения. Ивана С. обнаружили мертвым.

Студент пропал 10 мая. Он ушел в тульский университет, домой после этого не вернулся. За помощью к поисковикам обратилась сестра Ивана, которая не могла до него дозвониться. Ранее студент не исчезал, тяжелых заболеваний у него не было. Обстоятельства его смерти сейчас выясняют сотрудники местных силовых структур.

Напомним, 13 мая мертвым нашли 57-летнего охранника из Грибановского района, пропавшего 30 апреля. По всей видимости, мужчине стало плохо, а рядом никого не оказалось.