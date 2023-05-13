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НовостиОбщество13 мая 2023 16:15

В Воронежской области дети погибшего в зоне СВО бойца получили орден Мужества

Его вручил глава Бутурлиновского района Юрий Матузов
Юрий КОЗЛОВ
Юрий Матузов вручает награду Дмитрию Сивцову.

Юрий Матузов вручает награду Дмитрию Сивцову.

Фото: Юрий Матузов ВКонтакте.

В пятницу, 12 мая, глава Бутурлиновского района Юрий Матузов вручил орден Мужества детям погибшего в зоне СВО жителя села Козловка Эдуарда Сивцова. Награду получили сын бойца Дмитрий и его дочь Анастасия. Орден Эдуарду Анатольевичу дали посмертно за смелость и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Юрий Матузов пообещал оказать всю возможную помощь семье Эдуарда Сивцова

- Мы сделаем все, чтобы его имя и имена других героев-земляков, отдавших свои жизни за наше будущее, за будущее своих детей, никогда не были забыты, - заявил он.

Дмитрий и Анастасия Сивцовы с орденом отца.

Дмитрий и Анастасия Сивцовы с орденом отца.

Фото: Юрий Матузов ВКонтакте.