В Воронежской области дети погибшего в зоне СВО бойца получили орден Мужества

Юрий Матузов вручает награду Дмитрию Сивцову. Фото: Юрий Матузов ВКонтакте.

В пятницу, 12 мая, глава Бутурлиновского района Юрий Матузов вручил орден Мужества детям погибшего в зоне СВО жителя села Козловка Эдуарда Сивцова. Награду получили сын бойца Дмитрий и его дочь Анастасия. Орден Эдуарду Анатольевичу дали посмертно за смелость и самоотверженность при исполнении воинского долга.

Юрий Матузов пообещал оказать всю возможную помощь семье Эдуарда Сивцова

- Мы сделаем все, чтобы его имя и имена других героев-земляков, отдавших свои жизни за наше будущее, за будущее своих детей, никогда не были забыты, - заявил он.