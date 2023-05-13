Глава Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по факту избиения девушек в Воронежской области

Спортсмен, поднявший руку на девушку, «заработал» себе уголовную статью. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В ситуацию с избиением девушки и, вероятно, ее подруги возле ночного клуба в Павловске вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю регионального следственного управления Кириллу Левиту возбудить уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Напомним, в ночь на 6 мая возле одного из клубов Павловска разыгралась безобразная сцена. По свидетельствам очевидцев, среднеазиатский спортсмен, специализирующийся на единоборствах, напал на девушку, избил ее, а потом еще и заступившуюся за нее подругу. Также сообщали, что участковый, приехавший на место ЧП, призывал не подавать заявление в полицию по этому поводу. Кстати, поведение этого стража порядка Бастрыкин также призывает проверить.

В полиции сообщали, что получили заявление только о избиении 24-летней жительницы Верхнемамонского района. То, что под раздачу попала еще и ее подруга, стражи порядка не подтверждают.

Любопытно, что глава Павловского района Максим Янцов также высказал свое отношение к этому инциденту. Он загадочно заметил, что ситуация там была неоднозначное. И довольно банально пожелал павловчанам не перебарщивать со спиртным, находясь в увеселительных заведениях.