В Воронеже собаки загрызли двух котов

Пока не примут адекватного закона в отношении агрессивных дворовых собак, они так и будут «кошмарить» не только котов, но и людей. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Жители улицы Лейтенанта Дзотова в микрорайоне Чижовка жалуется на крайне агрессивных псов. Рано утром они выходят на охоту. Пока на котов. 9 мая они разорвали в клочья одного мурлыку, а 13-го – другого. Местные жители задаются логичным вопросом: что будет, когда на пути стаи разъяренных псов попадется не кот, а ребенок?

Громадное количество агрессивных дворняг – логичное следствие бездействия российских депутатов, не желающих принять новый закон или поправки к старому, согласно которому с агрессивными собаками практически нельзя ничего сделать. Их можно только поймать, стерилизовать, вакцинировать и вновь вернуть на ту же территорию, откуда взяли. Лучше бы приняли решение о системе сильно бьющих по карману штрафов для бездушных хозяев, которые вышвыривают своих домашних питомцев на улицу, как только надоест за ними ухаживать.