В Воронеже сгорела дача на левом берегу

Пожар потушили через 17 минут после вызова, но дачный домик к тому моменту уже сгорел. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В пятницу, 12 мая, в 19.12 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Левобережном районе в СНТ Шинник-1. Там на 4-й улице загорелся дачный дом.

На место ЧП выезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. С огнем они справились в 19.29. Однако к тому времени дачный домик 3х3м уже сгорел дотла.

Напомним, с начала года пожар случился, как минимум, на трех дачах в пригородах Воронежа. Все они произошли в Рамонском районе. 7 марта в СНТ «Мечта» в селе Новоживотинное Рамонского района пламя сильно повредило веранду дома. Там же 6 января пламя сильно повредило домик в садоводческом товариществе «Энергия». А 30 января сгорела дача в садоводческом товариществе «Ромашка».