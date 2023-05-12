Гандбольный клуб «Воронеж» вплотную приблизился к Суперлиге

Для выхода в элиту российского гандбола воронежцам достаточно взять одно очко в двух матчах. Фото: Алексей СЕРГУНИН

На площадке спортивного центра «Гран-При» состоялся повторный поединок чемпионата России по гандболу в высшей лиге среди мужских команд. «Воронеж» принимал дубль подмосковных «Чеховских медведей». В первой встрече подопечные Алексея Доронкина «горели» по ходу первого тайма 1:4 и 2:5, но в итоге победили 38:30. Сюжет же второго матча оказался куда нервознее. На перерыв команды ушли при счете 15:11 в пользу гостей. На 57-й минуте счет стал равным - 27:27, а победный гол воронежцы провели за секунду до окончания встречи – 29:28!

В ТОП результативных игроков воронежского клуба вошли – Павел Матвеев (пять очков), Никита Долганов, Владимир Немцев, Никита Сибирев, Никита Филев, Никита Арефин и Руфат Мухтаров (по три).

После этой победы «Воронеж» единолично лидирует с 49 очками. Далее располагаются волгоградский «Каустик» и казанский «Зилант» (по 45). Татарстанский клуб сегодня, 12 мая, проиграл в Белгороде, а значит, уже ни на что не претендует. Путевку в Суперлигу в очном противостоянии наши парни разыграют в Волгограде 20 и 21 мая с «Каустиком». Начало обеих встреч в 12:00. Для выхода в элиту российского гандбола воронежцам достаточно взять одно очко в двух матчах.