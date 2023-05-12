Воронежец Денис Иванов выиграл всероссийские соревнования по парусному спорту

Фото департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Всероссийские соревнования по парусному спорту «Весенние паруса» проходили в пяти классах яхт. Участвовали 144 спортсмена более чем из 15 регионов страны.

В классе яхт «Лазер 4,7» в категории юноши до 18 лет победу одержал воронежский спортсмен воспитанник ГБУ ДО ВО «СШОР водных видов спорта» Денис Иванов.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, Денис Иванов стал абсолютным чемпионом всероссийских соревнований по парусному спорту «Весенняя Ривьера». Тем временем воронежец Николай Уляшев стал вице-чемпионом России по парусному спорту. Соревнования прошли на Клязьминском водохранилище в Московской области.