Ревнивый воронежец убил собутыльника из-за дамы

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

47-летнего жителя Воронежа ожидает суд по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

В конце февраля этого года в одной из квартир по улице Урицкого двое местных жителей и их знакомая употребляли алкоголь. Во время общения 33-летний мужчина оскорбил старшего товарища из-за повышенного внимания к присутствующей даме. На почве ревности между мужчинами возникла словесная ссора, переросшая в драку. 47-летний ухажер достал нож и дважды пырнул им обидчика в грудь. Потерпевший покинул квартиру, поднялся на лестничную площадку, где умер от полученных телесных повреждений.

- На предварительном следствии обвиняемый, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, признал вину в полном объеме. Уголовное дело в суд с утвержденным обвинительным заключением передано в суд, - уточнил руководитель следственного отдела по Коминтерновскому району Воронежа Юрий Абуладзе.