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НовостиСпорт12 мая 2023 12:27

Воронежский парашютист Дмитрий Токарев стал бронзовым призером «Кубка Победы»

Турнир состоялся в рабочем поселке Средняя Ахтуба Волгоградской области
Алексей СЕРГУНИН
Фото ЦСП СК Воронежской области.

Фото ЦСП СК Воронежской области.

Всероссийские соревнования проводились в рамках празднования 80-летия Победы в Сталинградской битве и 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Учитывая, что в ряде регионов небо сейчас закрыто, то соревнования вызвали повышенный интерес у участников. Не так много сейчас возможностей не только выступить, но и просто потренироваться.

Воронежец Дмитрий Токарев выступил в классической дисциплине - точность приземления, по отдельному зачету среди ветеранов боевых действий. Первое и второе места заняли мастера спорта Валерий Рогалев из Донецкой народной республики и представитель Волгоградской области Игорь Таганов.