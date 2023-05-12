На всей территории Воронежской области установился третий класс пожарной опасности

Для беды достаточно одного разведенного туристами костра Фото: из архива «КП»

В связи с засушливой погодой на большей части Воронежской области установился третий (средний) класс пожарной опасности. На востоке региона – в Борисоглебском районе отмечается четвертый (высокий) класс. Об этом рассказали в управлении лесного хозяйства области.

Прогнозируемое повышение температуры воздуха с каждым днем дополнительно повышает риск возникновения пожара в лесах.

В связи с этим управление лесхоза призывает воронежцев неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Не бросать в лесу горящие спички и окурки, бутылки и битое стекло, промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не разводить открытого огня, не жечь траву и стерню. Не въезжать в лесную зону на машинах с неисправными системами питания и особенно на мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

Единственный действенный метод борьбы с лесными пожарами – осторожность и профилактика.

- Заметив начинающийся пожар в лесу, немедленно принимайте меры к его ликвидации путём заливания водой, забрасывания землей, захлестывания пламени ветками лиственных деревьев или другими средствами, - напомнили в управлении. - И срочно сообщите о пожаре по телефонам «101», «112», 7(473) 244-17-60.