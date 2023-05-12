В Воронеже рецидивист ограбил магазин с алкоголем, угрожая продавцу ножом

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Выпить хотелось, а денег не было. С такой мыслью пошел на дело воронежец. И ограбил магазин по продаже алкогольной продукции на улице Саврасова.

26-летняя продавец вызвала полицию. Девушка рассказала правоохранителям, что зашел мужчина, угрожая ножом продавцу, похитил бутылку ликера и скрылся.

Личность подозреваемого оперативники установили по записям камер видеонаблюдения, расположенных в магазине. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и незаконный оборот наркотиков 33-летний местный житель.

В отделе полиции задержанный признался, что хотел выпить, но не имел денег, поэтому решил ограбить магазин. За разбой ему грозит до десяти лет заключения.