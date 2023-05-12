Мэр Воронежа принял участие в заседании по усовершенствованию системы набора на контрактную службу

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В правительстве Воронежской области 12 мая прошло заседание, на котором обсудили совершенствование системы набора на военную службу по контракту. В нем принял участие мэр столицы Черноземья Вадим Кстенин.

По поручению губернатора Александра Гусева провел мероприятие его заместитель – руководитель аппарата губернатора и облправительства Сергей Трухачев. В горадминистрации подчеркнули, что подобные встречи проводятся сейчас ежедневно. Их цель – сделать для наших земляков, которые желают оформиться на службу по контракту, этот процесс более удобным.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

На заседаниях все вопросы обсуждаются с военными комиссарами, сотрудниками правоохранительной системы, руководителями исполнительных органов власти, главами районов, представителями бизнеса, банков, общественных, волонтерских организаций и пр. Здесь вырабатываются ключевые меры поддержки воронежцев, решивших заключить контракт с Министерством обороны, и их семей.

– Такой открытый, местами даже жесткий диалог позволяет оперативно вносить рациональные предложения и держать на постоянном контроле выполнение задачи, поставленной перед Губернатором и Правительством области высшим руководством страны, – подчеркнул Сергей Трухачев.

Таким образом было принято решение о создании в Воронеже пункта временного размещения (ПВР), который в скором времени откроется. Здесь будущие контрактники из районов области смогут остаться, пока оформляют необходимые документы. А в пункте отбора на военную службу специалисты проконсультируют о выплатах и льготах, которые предусмотрены на федеральном, региональном и муниципальных уровнях.

Среди них следующие:

– Единовременная выплата при заключении контракта в размере 315 тысяч рублей, денежное довольствие в зоне специальной военной операции в зависимости от воинского звания, должности и выслуге лет от 204 тысяч рублей, суточные - 4240 руб. и иные выплаты;

– Присвоение статуса ветерана боевых действий с соответствующими льготами в сфере ЖКХ, санаторном обслуживании, обучении в вузах;

– Для членов семей – предоставление права на бесплатный проезд на общественном транспорте, размещение ребенка в муниципальном детском саду без очереди и уплаты за пребыванием в нем, двухразовое бесплатное горячее питание в школе, бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатный отдых детей в летних оздоровительных лагерях и другие меры социальной поддержки.

Также информацию о прохождении военной службы по контракту и мерах поддержки этой категории военнослужащих и их семей можно получить по телефону 122 горячей (многоканальной) линии.