Воронежцев приглашают на бесплатные экскурсии по столлевским местам

Вильгельм Столль Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже началась регистрация на бесплатные экскурсии по столлевским местам, которые пройдут в рамках образовательной программы традиционного предпринимательского форума имени Вильгельма Столля.

Воронежцев проведут по достопримечательносям, связанным с биографией знаменитого промышленника и мецената. Цикл пеших прогулок стартует 18 мая в 19.00 у памятника Никитину. Краевед Ольга Рудева расскажет о жизни Вильгельма Столля и его окружении, участники посмотрят фильм, а в лютеранской кирхе попьют чаю.

Экскурсия «Улицы предпринимателей» пройдет дважды - 19 и 20 мая. Ольга Рудева познакомит участников с традициями благотворительности воронежских предпринимателей XIX - начала XX веков и покажет сохранившиеся здания. Начало в 19.00. Сбор у памятника Никитину. Предварительная запись на пешие экскурсии не требуется. 21 мая в 10.00 отправляется автобусная экскурсия «Станция Графская - в гостях у Столля». Участники вместе с хранителем семейного архива Вильгельма Столля Владиславом Безрядиным посетят поселок Толши - место захоронения знаменитого воронежца, станцию Графская, где находится дача Столля, а также краеведческий музей школы №24 имени Столля. Закончится обзор исторических мест чаепитием. Экскурсия продлится шесть часов.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, сам предпринимательский форум пройдет 25 и 26 мая на 35 площадках кинотеатра «Спартак». Программа включает лекции, кейс-сессии и панельные дискуссии (участие бесплатное). В рамках форума 26 мая пройдет награждение победителей Премии Столля. Началось онлайн-голосование по специальной номинации народного признания «Бизнес-проект, достойно представляющий Черноземье», по остальным категориям лучших определит жюри.