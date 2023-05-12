Воронежцам представили выставочную программу XII Платоновского фестиваля

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дирекция Платоновского фестиваля объявила выставочную программу XII форума искусств. Она включает три проекта.

Центральным событием выставочной программы Платоновфеста станет выставка творчества выдающегося живописца, авангардиста и классика отечественного искусства ХХ века, одного из лидеров «Бубнового валета» - Роберта Фалька. Воронежцам покажут около 50 работ – живопись и графику - из Русского музея, Третьяковской галереи, музея «Новый Иерусалим», Курской картинной галереи, Тульского музейного объединения. Выставка будет работать в музее имени Крамского с 3 июня до 2 июля.

На втором этаже музея также 3 июня откроется выставка работ известного художника-авангардиста, новатора в области живописи, скульптуры, книжного, плакатного, кино- и театрального дизайна Александра Родченко. В экспозицию войдут 58 серебряно-желатиновых отпечатков из двух портфолио музейной серии, выпущенных тиражом 35 экземпляров в 1994-1997 годах, собранных под руководством дочери художника Варвары Родченко, внука Родченко и ведущего исследователя его творчества Александра Лаврентьева, а также галериста Говарда Шиклера. Печать фотографий, вошедших в портфолио, осуществлена в фотолаборатории художника с оригинальных негативов.

Выставка представит работы Родченко разных лет, начиная с первых фотографических опытов 1920-х до конца 1930-х годов. Это знаменитые портреты семьи (матери фотографа, его жены Варвары Степановой и дочери Варвары Родченко), а также портреты друзей: художников, архитекторов, поэтов, писателей, кинорежиссеров. Среди них – несколько фотографий Владимира Маяковского из первой фотосессии Родченко, снятых в его мастерской на Мясницкой в 1924 году, портрет Лили Брик, который стал основой для плаката Ленгиза, авторства Родченко и Маяковского и знаменитая фотография Осипа Брика, где вместо одной из линз очков вмонтировано название журнала «ЛЕФ». В экспозицию также войдут архитектурные съемки и фоторепортажи Родченко: легендарные «Балконы» (1925), «Лестница» (1929), «Пожарная лестница» (1925), а также «Пионер-трубач» (1930) и «Пионерка» (1930). Выставка продлится до 16 июля.

Третью выставку Платоновфеста воронежцы смогут посетить бесплатно. Она откроется 2 июня и продлится до 2 июля. В выставочном зале на ул. Кирова, 8 представят проект «Коррозия». Это персональная выставка Евгения Кравцова, которая покажет работы художника 2018-2022 годов. «Коррозия» выросла из серии, в которых он рефлексирует об ушедшей эпохе. Объектами серии стали не только персонажи, подвергшиеся разрушению, но и предметы, тронутые коррозией. Часть из них сохранила свою целостность, другие пострадали больше.