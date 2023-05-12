Воронежский студент забрал у пенсионеров 1,65 миллиона рублей

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции в августе прошлого года задержали 19-летнего студента одного из воронежских колледжей, обвиняемого в совершении трех мошеннических преступлений. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Парень решил заработать, откликнувшись на предложение в мессенджере. Неустановленные лица предложили ему выступить в роли курьера. Задача была простой - забирать деньги у различных людей и переводить их на счета банковских карт. За свои услуги он получал десять процентов от суммы.

Всего он обманул трех воронежских пенсионеров на общую сумму 1,65 миллиона рублей. Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено прокуратурой и передано в Центральный районный суд Воронежа. Максимальное наказание по частям 2 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» - лишение свободы на срок до десяти лет.