Под Воронежем рецидивист угнал у дяди «десятку» и врезался в ограждение

В Семилукском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля у родственника. 50-летний житель села Губарево утром не увидел своего автомобиля ВАЗ-2110, который вечером накануне припарковал у дома. Оказалось, владелец оставил ключи в салоне.

Под подозрение оперативников попал ранее судимый 28-летний племянник хозяина машины. Когда его задержали, он признался, что взял машину покататься и въехал в ограждение. Испугавшись ответственности, бросил авто и убежал.

За угон ему светит до пяти лет лишения свободы.