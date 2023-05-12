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НовостиПроисшествия12 мая 2023 8:20

Под Воронежем рецидивист угнал у дяди «десятку» и врезался в ограждение

Инцидент произошел в Семилукском районе
Ярослав ИВАНОВ

В Семилукском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля у родственника. 50-летний житель села Губарево утром не увидел своего автомобиля ВАЗ-2110, который вечером накануне припарковал у дома. Оказалось, владелец оставил ключи в салоне.

Под подозрение оперативников попал ранее судимый 28-летний племянник хозяина машины. Когда его задержали, он признался, что взял машину покататься и въехал в ограждение. Испугавшись ответственности, бросил авто и убежал.

За угон ему светит до пяти лет лишения свободы.