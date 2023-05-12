Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 мая 2023 6:58

Воронежец на фуре столкнулся с «Ладой Ларгус» под Белгородом

В ДТП погибли два человека
Ярослав ИВАНОВ
фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Вечером 11 мая смертельное ДТП с участием воронежца произошло в Шебекино Белгородской области. Около 18.25 в районе поворота на село Графовка большегруз столкнулся с «Ладой Ларгус».

По данным полиции, авария произошла на регулируемом перекрестке. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. За рулем фуры был 56-летний житель Воронежской области, легковушкой управлял 50-летний белгородец, он попал в больницу с травмами. На месте ДТП скончались от полученных травм две пассажирки «Лады» - женщина и девятилетняя девочка.