Воронежец на фуре столкнулся с «Ладой Ларгус» под Белгородом

фото пресс-службы УМВД России по Белгородской области.

Вечером 11 мая смертельное ДТП с участием воронежца произошло в Шебекино Белгородской области. Около 18.25 в районе поворота на село Графовка большегруз столкнулся с «Ладой Ларгус».

По данным полиции, авария произошла на регулируемом перекрестке. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. За рулем фуры был 56-летний житель Воронежской области, легковушкой управлял 50-летний белгородец, он попал в больницу с травмами. На месте ДТП скончались от полученных травм две пассажирки «Лады» - женщина и девятилетняя девочка.