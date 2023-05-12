Страшно красивая Аленка снова украсит воронежский рок-фестиваль «Чернозем»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» сообщили, что в этом году форум снова украсит скульптура Аленки. В прошлом году выстраивались очереди, чтобы сфотографироваться с ней. Запечатлелись со "страшно красивой" и уже знаменитой на всю страну Аленкой не только тысячи зрителей, но и участники фестиваля: группы "Ария", "Эпидемия", "Биртман", "Наив".

- Вот как бывает: изначально авторы планировали создать памятник основательнице села, а получилась в итоге настоящая рок-звезда. В центр нашего полюшка она вписалась, как родная, и даже успела обрасти легендами. Например, говорят, если потереть ладонь Аленки и загадать желание, оно обязательно сбудется, - отметили организаторы.